D’Gesetz iwwert den Déiereschutz ass iwwert 30 Joer al. Den Ament gëtt dofir un engem neien Texte geschafft. Wéi gesinn d’Akteuren um Terrain d’Modifikatiounen? Wéi steet et iwwerhaapt mam Déiereschutz zu Lëtzebuerg, mat der Massendéierenhaltung, mat der Ethik, mat de Kontrollen um Terrain?



Doriwwer schwätze mir e Samschden an der Emissioun Background am Gespréich mam Felix Wildschutz dem Chef vun der Veterinärsinspektioun, dem President vun der Déiereschutzliga Luss Bilgden an dem Bauer Jeff Boonen.



