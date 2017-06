Mat zwéin Deputéierte um Krautmaart sinn "Déi Lénk" déi Partei an der Chamber mat de mannste Vertrieder. Vun engem vun hire Parlamentarier wëlle mer um Samschdeg méi gewuer ginn. De Marc Baum ass Invité vun der Emissioun Background am Gespréich.



Mam Grënnungsmember vun "Déi Lénk" schwätze mer ënnert anerem iwwert de Rôle vu senger Partei an iwwert déi allgemeng Evolutioun vun der Gauche. Mir beliichten an hannerfroen awer och zum Beispill d'Schwéierpunkter vum Programm fir d'Gemengewahlen a geheien och e Bléck no vir op d'Chamberwahlen.



D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen. Op Radio Lëtzebuerg gëtt de Background sonndes owes um 20 Auer rediffuséiert.