Wat kënnen oder dierfe Buergermeeschteren? Ass Buergermeeschter sinn e Vollzäitjob? Ass et wierklech compatibel mam Deputéierte-Mandat oder kënnt eppes ze kuerz?



Doriwwer schwätze mer dëse Samschdeg mat 3 Buergermeeschteren an enger Buergermeeschtesch: d'Cécile Hemmen vu Weiler-zum-Tuerm, de Laurent Zeimet vu Beetebuerg, de Roberto Traversini vun Déifferdeng an de Munnerefer Lex Delles si live bei eis am Studio.

Majorz, Proporz, grouss oder kleng Gemeng... Wéi grouss ass de Respekt, deen een als Gemengepolitiker kritt? Wéi grouss de Politiker-Bashing a wéi kritt een anerer motivéiert, fir sech politesch z‘engagéieren? Alles Themen dëse Samschdeg am Background am Gespréich iwwer d'Gemengepolitik.



