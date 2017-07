Space Mining, d'Digitaliséierung mam Rifkin-Prozess, den Industriestanduert Lëtzebuerg, Aarbechtszäiten, d'Zukunft vun der Lëtzebuerger Arméi an déi national Sécherheet, alles dat sinn Themen déi mer ënnert anerem mam zoustännege Minister an eiser Emissioun Background am Gespréich verdéiwe wëllen.



Mam Wirtschafts- an Defenseminister an dem Vizepremier Etienne Schneider schwätze mer awer och iwwert seng perséinlech Ambitiounen fir déi nächst Chamberwalen, d'Strategie vun der LSAP an d'Zesummeliewen an der Dräierkoalitioun bis zum Schluss.

