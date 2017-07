D'Kierchefabriken quasi ofgeschaaft, d'Rettungsservicer, d'Gemengefinanze reforméiert an d'Omnibus-Gesetz am Genéck - den Inneminister Dan Kersch brauch sech net iwwer déck Dossieren ze bekloen, Dossieren, déi net onbedéngt populär sinn.



Vläit genee esou wéi verschidden Iddien, déi sech de gebiertegen Escher, deen virun de Sozialisten bei de Kommunisten war, iwwert seng Partei mécht. Genuch Stoff fir mateneen ze schwätzen - de Minister Dan Kersch ass den Invité an der Emissioun Background um Samschdeg.



D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen. Op Radio Lëtzebuerg gëtt de Background sonndes owes um 20 Auer rediffuséiert.