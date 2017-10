Dëse Sonndeg si Gemengewahlen. Wéi wichteg sinn dës hautdesdaags an den Ae vu Jonken oder fir Auslänner hei am Land? Wéi steet et ëm den Engagement vu Fraen an der Gemengepolitik a wéi kënnen a sollen d’Gemenge sech opstellen, fir nohalteg ze funktionéieren?Doriwwer schwätzen mer mam Laura Zuccoli vun der ASTI, dem Danielle Martin vum nationale Fraerot, dem Blanche Weber vum MouvEco an dem Vincent Reding vun der Jugend-Konferenz.

D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen. Op Radio Lëtzebuerg gëtt de Background sonndes owes um 20 Auer rediffuséiert.