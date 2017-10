De Groupe Cactus feiert dëst Joer säi ronne 50. Gebuertsdag. Den Traditiounsbetrib, deen als kleng Epicerie ugefaangen huet, ass antëscht de véiert gréisste Patron am Land. Wéi huet sech de Groupe mat der Zäit entwéckelt, wéi geet ee mat Konkurrenz ëm a wéi positionéiert ee sech ëmmer nei, an enger Geschäftswelt déi permanent ännert? Ënnert anerem doriwwer wëlle mer dëse Samschdeg an der Emissioun Background am Gespréich mam Generaldirekter schwätzen.



Mam Laurent Schonckert geet et awer och ëm d‘Erausfuerderungen an d’Problemer vum Handel allgemeng, d’Responsabilitéit déi een als grousse Patron huet an d’Zukunft vun der Aarbecht. De Background mam Administrateur-directeur vum Groupe Cactus, de Laurent Schonckert, wéi ëmmer tëscht 12 an 13 Auer hei op der Antenne.

