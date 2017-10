Quasi zënter dem Enn vum éischte Weltkrich, also zënter bal engem Joerhonnert, war d'Stad Esch onënnerbrach ënnert sozialistescher Leedung. Elo ass d'CSV stäerkste Kraaft an an enger Koalitioun mat der DP an déi Gréng um Rudder.

An eiser Emissioun Background am Gespréich schwätze mir dëse Samschden mam neie Buergermeeschter Georges Mischo vun der CSV iwwert d'Defie vun der zweetgréisster Stad am Land. Wou dréckt de Schong, wat sollen d'Léisunge sinn?

Theme si Logement, Chômage, Infrastrukturen an aner Erausfuerderungen.