Ronn 4 Joerzéngte laang war de Paul Helminger an der Politik doheem, als Staatssekretär, laangjäregen Deputéierten a Stater Buergermeeschter. Viru 5 Joer huet den DP-Mann der Politik de Réck gedréint a sëtzt haut mat un den Hiewele vun den zwou Lëtzebuerger Airlinnen.



De Paul Helminger ass Invité an der Emissioun Background am Gespréich. Mam President vum Verwaltungsrot vu Luxair an och Cargolux maache mer ënnert anerem eng Bestandsopnam vun den zwou Fluchgesellschaften a beliichten déi grouss Defie vu muer.



De Rendez-Vous fir de Background ass e Samschdeg tëscht 12 an 1 Auer op der Antenn vun RTL Radio Lëtzebuerg, op RTL.lu an op der App.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.