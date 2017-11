Mam neie Buergermeeschter vum Kiischpelt, der neier Schäffe vu Bartreng, dem neie Buergermeeschter vu Schëffleng an der neier Conseillère vun Iechternach schwätze mer iwwer hiren Engagement an der Lokalpolitik.

De Rendez-Vous fir de Background ass e Samschdeg tëscht 12 an 1 Auer op der Antenn vun RTL Radio Lëtzebuerg, op RTL.lu an op der App.



D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen. Op Radio Lëtzebuerg gëtt de Background sonndes owes um 20 Auer rediffuséiert.