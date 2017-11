Wat koum no bal 2 Woche Verhandlungen eraus, wéi soll de Klimaaccord vu Paräis ëmgesat ginn, wéi eng Engagementer muss Lëtzebuerg agoen, fir d'Klimaschutzziler ze respektéieren?

Aner Sujete sinn den nationale Klimaplang, wou ass en drun, wéi soll den nationalen Offallplang ëmgesat ginn a wéi positionéiert Lëtzebuerg sech géintiwwer der franséischer Atompolitik? Wéi kann den Drock op Paräis erhéicht ginn, fir dass Cattenom endlech zougemaach gëtt? Ënnert anerem dat froe mer d'Ëmweltministesch.

D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen. Op Radio Lëtzebuerg gëtt de Background sonndes owes um 20 Auer rediffuséiert.