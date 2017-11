Wéi soll Lëtzebuerg wuessen a wéi kréie mer de Verkéiersproblem an de Grëff?

Invitéen dëse Samschdeg an der Emissioun Background am Gespréich sinn de François Bausch an de Claude Wiseler: den aktuelle gréngen Nohaltegkeets- an Infrastrukturminister a säi schwaarze Virgänger.

Lëtzebuerg geet am Verkéierschaos ënner. Et hätt een ze laang gewaart, et géif e Retard vun 10 bis 15 Joer ginn, seet de François Bausch. Säin Toun ass haut méi alarmant wéi nach virun e puer Méint.

Wat si wierklech d'Léisungen? Wat sinn d'Propose vum CSV-Spëtzekandidat?

De François Bausch an de Claude Wiseler - am Face-à-Face – sinn um Samschdeg live bei eis am Studio. De Rendezvous fir de Background ass wéi gewinnt tëscht 12 an 1 Auer.



