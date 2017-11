Wéi geet et de Kanner hei zu Lëtzebuerg? Wou ass grouss Nout, wéi gesäit et mat der Bildungsgläichheet oder Ongläichheet aus, u wéi enge Schrauwe muss gedréint ginn? Wéi vill Placementer ginn et? Geet den Encadrement vun de Jonken duer? Wou ginn et do Problemer? Nach sinn d’Kannerrechter net an der Verfassung verankert. Wou ass een do drun?



Doriwwer schwätze mir dëse Samschdeg mam René Schlechter vum Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand,

dem Charel Schmit vum Lëtzebuerger Fachverband vun der sozialer Aarbecht an der Barbara Gorges-Wagner vum Kanner a Jugendtelefon.

D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen. Op Radio Lëtzebuerg gëtt de Background sonndes owes um 20 Auer rediffuséiert.