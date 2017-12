Mat him schwätze mer ënnert anerem iwwert d'Situatioun vun der sozialistescher Aarbechterpartei. Donieft geet et ëm déi international Politik. Virop ëm déi ëmstridden Decisioun vum US President Trump, Jerusalem unilateral als israelesch Haaptstad unzerkennen.

Aner Sujete sinn Nordkorea an een Dag virum 10. Dezember natierlech och d'Mënscherechter.



D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg.