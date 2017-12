D'Budgetsdebatten an den EU-Conseil huet hien hannert sech, wann hien e Samschdeg bei eis an den Interview kënnt: Viru sech huet de Staatsminister nach 10 Méint, wou d'Regierung nach eemol muss weisen, wéi si d'Zukunft vum Land wëll plangen - op se nach Visiounen huet a wéi Lëtzebuerg sech europäesch positionéiert.



Mat net deene beschten Sondage-Resultater am Réck froe mer de Xavier Bettel, wou d'Regierung nach d'Hiewelen déi nächst Méint usetzt an op fir Blo-Rout-Gréng d'Wahlen ewell e Stéck verluer sinn.



Den DP-Staatsminister ass dëse Samschdeg den Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".



D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen. Op Radio Lëtzebuerg gëtt de Background sonndes owes um 20 Auer rediffuséiert.