Mat der neier Regierung gëtt et zanter 2013 um Stull vum Chamberpresident, fir d’éischte Kéier zanter iwwer 40 Joer nees e Sozialist. De Mars Di Bartolomeo ass dëse Samschdeg Invité an der Emissioun Background.Wéi huet hien dat lescht Joer iwwer an der Chamber erlief?Wéi eng Defie stinn an de leschte Méint virun de Wahlen nach un?Wéi eng politesch Ambitiounen huet hien nach fir d’Zukunft a wéi gesäit hien d’Roll vun der LSAP, déi an de leschte Sondagen nawell zolidd un Zoustëmmung verléiert?Alles dat beschwätze mer dëse Samschdeg am Background, tëscht 12 an 13 Auer live op RTL Radio Lëtzebuerg, an och am Stream op rtl.lu an an der App.

