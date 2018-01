Nohalteg, qualitativ oder awer intelligent? D'Diskussioun iwwert de Wuesstem zu Lëtzebuerg ass lancéiert an dierft och d'Campagne vun de Chamberwalen dominéieren.



Mir schwätzen dëse Samschdeg an der Emissioun Background mat 4 Parteipresidente vu Blo, Rout, Gréng a Schwaarz iwwert dëse Sujet, deen d'Zukunft vum Land jo maassgeeblech beaflosst.



Wéi soll sech Lëtzebuerg an den nächste Joren entwéckelen? Wéi kann, soll de Wuesstem gesteiert ginn? Wéi eng Aktivitéite solle prioritär geföerdert ginn a wéi kënnen déi negativ Konsequenzen vum Wuesstem, also de Stau an déi héich Wunnengspräisser, geléist ginn?



Alles dat Froen, deene mer mam Corinne Cahen, Claude Haagen, Christian Kmiotek a Marc Spautz noginn. Si all sinn e Samschdeg an der Mëttesstonn fir eng Table ronde iwwert de Lëtzebuerger Wuesstem Invitéeën an der Emissioun Background am Gespréich.

