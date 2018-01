Wéi wichteg ass de Festival? Wat sicht de Client? Wéi geet et de Garagisten allgemeng? Wéi steet et ëm d‘Elektromobilitéit, sou wéi ëm d’autonoomt fueren an ass Carsharing e Modell fir d‘Zukunft?

Ënner anerem dat froe mer den Ernest Pirsch dëse Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer op Radio Lëtzebuerg, op RTL.lu an op der App.

