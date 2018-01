Mat him schwätze mir iwwert den Ist-Zoustand vun deem Secteur, mä virun allem och iwwert d'industriell Revolutioun, déi de Rifkin virginn huet. Stéchwuert Digitalisatioun. Aner Theme si Mindestloun oder nach d'Erwaardungen an dës Regierung, wéi och an déi nächst.

