Eppes méi wéi 3 Wochen no de Cassatiounsuerteeler an der Luxleaks-Affär ass e Samschdeg dee Mann Invité am Studio, deen déi Uerteeler gesprach huet. Mam Jean-Claude Wiwinius, President vun der Cour supérieure de Justice a vum Verfassungsgeriicht, diskutéiere mer iwwert d'Bild vun der Justiz an der Gesellschaft an iwwer Chantieren a Problemer vun der Justiz.Background am Gespréich héiert Dir wéi gewinnt tëscht 12 an 13 Auer hei op RTL Radio Lëtzebuerg.

D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.