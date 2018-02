D’Mobilitéit vu muer, wéi eng Roll spillen d’CFL an dësem Prozess? Mam Generaldirekter vun der Lëtzebuerger Bunn schwätze mer dëse Samschdeg an der Emissioun Background am Gespréich iwwert d’Zukunft vum ëffentlechen Transport. Invité ass déi Kéier de Marc Wengler.



De geléierten Expert-Comptabel steet zanter geschwë 4 Joer un der Spëtzt vun den CFL. A wéi eng Richtung steiert d’Bunn, wéi eng Investissementer sinn iwwert déi nächst Jore geplangt, wéi zouverlässeg sinn d’Zich a wéi eng Konsequenze goufen aus dem déidlechen Zuchaccident vu virun engem Joer gezunn?



Dat si just e puer Sujeten e Samschdeg an der Emissioun Background mam Generaldirekter vun den CFL, Marc Wengler.

D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.