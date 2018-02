Wat bréngen dem Kommissiounspresident seng Iddie fir méi Matbestëmmung a wat wier de Virdeel vu Lëschten, déi iwwert d'Landesgrenzen eraus ginn? Ënnert anerem dat hu mir de liberalen Europadeputéierte Charel Goerens gefrot.

Mam fréiere President vun der Demokratescher Partei hu mir awer och iwwer national Politik, virop mat der Fro, wéi zefridden hie mat der Aarbecht vu senger Partei ass, geschwat.

Background am Gespréich vum 17. Februar



