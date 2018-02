Haassrieden, déi och déi traditionell Medie viséieren. Wéi prekär ass dat Iwwerwanne vun der Hemmschwell? Wat bedeit et fir d’Persounen, déi ugegraff ginn oder fir d’Instanzen? A wéi gesäit et aus mat der Medienerzéiung zu Lëtzebuerg, wéi kréien d‘Kanner an déi Jonk den Ëmgank mat de Medien méi nobruecht? An an där ganzer Diskussioun, wou steet do nach de Journalist?Mir schwätzen iwwert dës Aspekter dëse Samschdeg, mam Roger Infalt, dem Vizepresident vun der ALJP, der Lëtzebuerger Associatioun vun de professionelle Journalisten, dem Luc Marteling, Chefredakter vum RTL.lu an dem Thomas Lenz, Bildungssoziolog vun der UNI.lu.

