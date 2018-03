An de leschte Joren huet d’Film-Zeen zu Lëtzebuerg sech staark entwéckelt. 2014 gouf et fir den Animatiounsfilm Monsieur Hublot och den éischten Oscar.



Ma wéi a wou steet de Grand-Duché momentan a Punkto Film? Wat brénge Präsenzen op grousse Festivallen am Ausland? A wouhier kënnt de Boom ronderëm d’Film-Industie iwwerhaapt? Oder boomt Se ieren net...?



Ënnert anerem dat froe mer e Samschdeg an der Mëttesstonn den Direkter vum Filmfong Guy Daleiden.



