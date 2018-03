Gleeft een de Sondage besteet déi nächst Regierung aus der CSV an enger anerer Partei. Wéi sécher sinn sech déi Chrëschtlechsozial hirer Saach? Wat bidde se als Alternativen?

Wéi soll Lëtzebuerg wirtschaftlech weider wuessen? Wéi vill Wuesstem kann d'Land iwwerhaapt verdauen? Wéi steet ëm de sozialen Zesummenhalt.

Iwwer alles dat an ënnert anerem d'Causa Reding diskutéiere mir mam Generalsekretär vun der CSV, dem Laurent Zeimet.

D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.