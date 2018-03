Hie wëll eegenen Aussoen no net op all Foto sinn, hält sech bewosst méi am Hannergrond.



Dëse Samschdeg fille mer dem Justizminister Felix Braz an eiser Emissioun Background am Gespréich op den Zant. Mam grénge Minister geet et ënnert anerem ëm déi aktuell Dossiere wéi Jugendschutz, Mannerjäreger am Prisong, d'Vermummungsverbuet, Whistleblowerschutz an Anti-Terror-Gesetzer.



Donieft kucke mer mam grénge Kapp vun der Dräierkoalitioun op déi lescht Méint vun der Legislatur vu Blo-Rout-Gréng no fir a schwätzen driwwer, wéi sech déi Gréng op d'Chamberwahlen am Oktober eng éischte Kéier aus der Majoritéit eraus preparéieren.

D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.