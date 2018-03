Wéi geet et dem Land ee Mount virum Etat de la Nation?



Ass de Wahlkampf lancéiert a sinn sech d'Regierungsparteien eens, wéi d'Land de Wuesstem soll geréieren an guidéieren?



Huet de Staatsminister nach Pläng fir d'Land a wat gëtt nach konkret um legislative Plang ëmgesat?



Alles dat grad wéi aner Aktualitéitsthemen froe mer de Xavier Bettel.



De liberale Staatsminister ass den Invité an der Emissioun Background um Ouschtersamschdeg.



RDV fir den Ouschter-Interview mam Premier wéi gewinnt um Samschdeg tëscht 12 an eng grad wéi natierlech op der RTL-App.

D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.