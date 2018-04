Wéi vill Leit sichen zu Lëtzebuerg no Aarbecht? Wéi eng Kategorië sinn am meeschte vum Chômage betraff, wat fir Moossname gëtt et, fir de Concernéierten ze hëllefen? Ënner anerem déi Froe versiche mer ze beäntweren.



Notamment hu mer mat Betraffenen, mat Responsabele vun der ADEM a mam Aarbechtsminister Nicolas Schmit geschwat.

De Rendez-vous fir de Background, wéi gewinnt, e Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer op Radio Lëtzebuerg.



