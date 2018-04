Déi presuméiert Attack mat Gëftgas a Syrien an hir Konsequenzen, de bluddege Krich am Jemen, d'Wahlen an Ungarn, d'Diskussiounen iwwert de Wäertetumor, déi europäesch Migratiouns- a Flüchtlingspolitik, den Zoustand vun der Europäescher Unioun an den Asaz vu Lëtzebuerg an der Welt.

International gëtt et Villes, iwwert dat ee schwätze kann an dat maache mer dëse Samschdeg (14.Abrëll) mam Ausseminister Jean Asselborn.