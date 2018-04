An der Woch, an där ënner anerem en Uerteel vum Tribunal administratif a Saachen Ëmweltschutz bekannt gouf, ass dëse Samschden de President vum Verwaltungsgeriicht Invité am Studio. Mam Francis Delaporte diskutéiere mer iwwert d'Justiz am Allgemengen an iwwert d'Wichtegkeet vun deem Verwaltungsgeriicht.