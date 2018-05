Mir zéie Bilan a kucken no vir.



Wéi eng Reformen huet den Inneminister a Minister vun der Fonction Publique am meeschte markéiert? D'Reform vun de Rettungsdéngschter, d'Reform vun de Gemengefinanzen oder d'Schafe vum Kierchefong?



Wéi gesäit déi modern Gemeng vu muer aus, wat sinn d'Defisen déi op d'Land an d'Gemengen duerkommen, wéi huet sech d'Dräierkoalitioun geschloen a wéi gesäit den Dan Kersch seng politesch Zukunft? Dat sinn nëmmen e puer Sujeten iwwert déi mer mam sozialistesche Politiker schwätzen.



