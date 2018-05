Zanter eppes méi wéi 3 Joer sëtzt hien elo an der Chamber. Zesummen mam Marc Baum, ass den David Wagner ee vun zwee Deputéiert vun Déi Lénk.

Wéi gesäit den Oppositiounspolitiker déi aktuell politesch Situatioun vum Land? Wéi eng Aufgaben huet d’3er-Regierung dem fréiere Journalist no verpasst ëmzesetzen? Ass Rifkin wierklech déi gesond Zukunftsrichtung fir Lëtzebuerg? Wéi stelle sech Déi Lénk fir déi nächst Wahlen op? A wat seet de Gemengeconseiller zu der Entwécklung an der Stad Lëtzebuerg?

Alles dat beschwätze mer dëse Samschdeg an der Emissioun Backround am Gespréich, mam David Wagner.



