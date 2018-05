Wéi sécher sinn eis Pensiounen? Et gëtt Berechnungen no deenen de Pensiounssystem Mëtt vun den 2020er Joren defizitär soll sinn, muss ee sech dowéinst elo Suerge maachen? Muss um System selwer eppes geännert ginn oder si mer laangfristeg ofgeséchert? Wann ee wéilt eppes änneren, wat genau muss een dann erwaarden? Pensioune kierzen oder Bäiträg eropsetzen? Doriwwer schwätze mer an eisem Background zesumme mam Sozialminister Romain Schneider an dem CSV Parteipresident Marc Spautz, dëse Samschdeg um 12 Auer Mëttes.