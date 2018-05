Jughurtsfabréck, Steewoll, Rifkin, Google an d’Notioun vum Wuesstem. An de leschte Méint hu rout a gréng Politiker hir Divergenzen net verstoppt, ma éischter oppen no bausse gedroen a sech och emol gär ëffentlech gepickt.

Wat eent déi zwou Regierungsparteien nach a wou fanne se, knapp 5 Méint virun de Chamberwalen, kee gemeinsamen Nenner méi? Dat froe mer dëse Samschdeg de Generalsekretär vun der LSAP Yves Cruchten an de grénge Co-Parteipresident Christian Kmiotek bei eis an der Emissioun Background am Gespréich.

Mir schwätzen iwwert déi grouss aktuell politesch Sujeten, d’Experienz vun der éischter Dräierkoalitioun am Land, an de Parteien hir Virbereedunge fir d’Walen. De Background mam Christian Kmiotek an Yves Cruchten kënnt der live lauschteren tëscht 12 an 13 Auer um Radio, iwwert d’App oder den RTL.lu.