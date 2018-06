Ass de Sujet "manner Wuesstem" just een Trend virun de Walen.

Wat ass iwwerhaapt qualitative Wuesstem?

Wéi eng Plaz bleift nach fir d'Industrie hei am Land nom Feuilleton Steewollfabrik.

D'Gewerkschafte schwätze vu roude Linnen. Wou sinn déi vum Patronat?

Packt d'Land d'Geeschter, déi ee mat der Rifkin-Etude geruff huet.

Dat si just e puer vun de Sujeten dëse Samschden an eiser Emissioun Background am Gespréich.



D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg