Wéi tickt Lëtzebuerg?

Wee si mer?

Wat zeechent eis aus a wéi hu mer eis verännert?

Eng Woch virun Nationalfeierdag diskutéiere mer dëse Samschdeg an der Emissioun Background iwwert eist Land an eis Identitéit, dat mat der Historikerin Sonja Kmec, dem Ainhoa Achutegui, der Direktesch vun Neimënster an dem fréiere Wort-Journalist Josy Lorent.

Rendezvous fir de Background mat eisen 3 Invitéen, wéi gewinnt um Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.



