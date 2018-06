Zanter 2008 steet de Jean-Claude Reding un der Spëtzt vun der Chambre des Salariés, déi virun 10 Joer duerch d'Aféiere vum Statut Unique an d'Liewe geruff gouf. Do virdru war de Jean-Claude Reding 10 Joer President vum OGBL.

Och wann eisen Invité, dëse Samschdeg an der Emissioun Background, fir Schoulmeeschter geléiert huet, ass hien duerch an duerch Gewerkschaftler. Wat seet de Jean-Claude Reding zu rezente Fuerderungen, wat zum Beispill d'Ofschafe vun der Steierklass 1a ugeet oder awer Proposen, déi e Congé Parental Plus envisagéieren? Aner Sujete sinn ënnert anerem déi kritesch Analyse vun der CSL, wat d'Verdeelung vum Wuelstand hei am Land betrëfft a mir kucke mam Jean-Claude Reding op déi lescht 10 Joer Chambre des Salariés an Eenheetsstatut zeréck.

Background am Gespréich dëse Samschdeg tëscht 12 an 1 Auer hei op RTL Radio Lëtzebuerg.

D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.