Eppes méi wéi 3 Méint virun de Chamberwale sinn dëse Samschden d'Presidente vun der Piratepartei, vun der Kommunistescher Partei a vun déi Konservativ Invité am Studio.

Mam Sven Clement, mam Ali Ruckert a mam Joé Thein diskutéiere mer iwwer hir Prioritéite fir dës Walen, iwwert d'Sujete Logement a Wuesstem an iwwert d'Schwieregkeete fir kleng Parteien, Kandidate fir op d'Lëschten ze fannen.



D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.