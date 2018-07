D’Wale sti virun der Dier, d’Parteie positionéiere sech. D’Leit si virun de Choix gestallt. Dëse Samschdeg kucken mir ze departagéieren: Wien huet déi bescht Iddien?



Et sti sech géintiwwer de Staatsminister Xavier Bettel an den CSV-Fraktiounschef Claude Wiseler.

D'Emissioun "Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.