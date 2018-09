X

15/09/2018 Background Spezial Walen: OSTEN



Um Programm stoungen zu Iechternach um RTL-Stand Diskussiounen, Animatioun, Musek, gutt Stëmmung, e Gewënnspill a virun allem eng Table ronde als Background Spezial Walen.

Den Tourismus, d'Mobilitéit, de Logement an dat Soziaalt. Dat waren d'Sujeten, iwwert déi sechs Kandidaten aus dem Osten an der Emissioun Background am Kader vun de Walen diskutéiert hunn. Virop awer eng kleng Diskussioun ronderëm déi schwéier Wiederen, déi d'Regioun ufanks Juni getraff a grousse Schued verursaacht haten. Ënn Juni hat den LSAP-Politiker an aktuellen Aarbechtsminister Nicolas Schmit via Facebook bedauert, d'Aarbechten op der Stréck tëscht Bäerdref an Iechternach géifen ze lues weidergoen. Hien hätt d'Suerge vun de Bierger mat deem Message weiderginn, esou den Nicolas Schmit e Samschdeg de Mëtteg. D'Spëtzekandidatin fir déi Gréng aus dem Osten an aktuell Ëmweltministesch Carole Dieschbourg huet reagéiert a verroden, de Buedem op der schwéier beschiedegter Stréck wär dës Woch nach eemol gerutscht gewiescht. Et wär also aus Sécherheetsgrënn, dass d'Aarbechte méi lues ulafen, esou d'Carole Dieschbourg.A Saachen Tourismus waren d'Kandidate vun de sechs Parteie sech am Prinzip eens. Dee misst nach besser vermaart ginn, et misst méi investéiert ginn, virun allem an d'Hotellerie. Lokal a regional Acteure misste besser vernetzt gi wéi bis ewell, sot zum Beispill den DP-Spëtzekandidat am Oste Lex Delles. Aktuell gëtt et jo e 5-Joresplang fir de Lëtzebuerger Tourismus besser ze vermaarten. Dat huet och de Roby Mehlen vun der ADR begréisst. Dëse Wandel kéim awer spéit, esou seng Kritik. Déi huet sech beim Thema Mobilitéit konkretiséiert.Den Osten wär nämlech virun allem am Verglach mam Zentrum benodeelegt, huet de Roby Mehlen betount. Esou wär verpasst ginn, d'Musel uerdentlech mam Rescht vum Land ze connectéieren. Déi sechs Kandidaten hu sech all fir eng besser Mobilitéit ausgeschwat, fir méi séier, bequem a gënschteg vun A op B kommen. Och war ee sech eens, dass och genuch Aarbechtsplazen am Oste solle geschafe ginn, fir de Leit de Wee bis an d'Stad ze erspueren. ''Komm mir féieren net all d'Leit bis an d'Stad'', sot zum Beispill d'CSV-Spëtzekandidatin aus dem Osten Françoise Hetto-Gaasch. Deene Grénge geet et a Saachen Transport natierlech an der Haaptsaach drëms, d'Ëmwelt ze verschounen. D'Loftqualitéit an den Uertschafte misst amelioréiert ginn, sot zum Beispill d'Carole Dieschbourg. D'Ministesch hat och vun der Geleeënheet profitéiert, fir eng nei Buslinn op Wecker z'annoncéieren. Den Ausbau vum Tram an den Osten gouf méi kontrovers diskutéiert. CSV an ADR stoungen esou engem Ausbau wéinst dem héije Käschtepunkt méi kritesch géintiwwer. DP, déi Gréng an d'LSAP hu sech dogéint fir en Ausbau vum Tram ausgeschwat. Bis wouhin deen da spéider genee fuere soll, bis op Jonglënster, oder esouguer Iechternach, gouf net konkretiséiert.Konsens och beim Logement. All d'Invitéë ware sech eens, dass méi abordabel Wunnenge mussen op de Maart kommen, virun allem fir ze lounen. All d'Acteure missten do zesummeschaffen. Vläicht missten och d'Awunner ëmdenken: ''net jidderee bréicht eng Proprietéit'', sot zum Beispill d'Françoise Hetto-Gaasch, an huet sech domadder der Kandidatin vun déi Lénk Adela Fuentes ugeschloss. Der DP geet et an der Haaptsaach drëms vill ze bauen, sot de Lex Delles. Ma dofir bréicht et Terrainen. Fir dat ze erreechen, huet den Nicolas Schmit vun der LSAP ugedeit, dofir bréicht et vläicht nei Mesuren, déi bis ewell en Tabu waren. De kontroverse Begrëff vun der Expropriatioun hat hien awer geschéckt evitéiert.

De Programm zu Iechternach

Kultur, Sport, Lifestyle an Invitéen: déi labber Talk-Ronn vum Weekend war dëse Samschdeg um Terrain an huet iwwer déi verschiddenst Themen diskutéiert. Gutt Stëmmung a vill Freed gouf et och mam RTL-Gewënnspill mat flotte Präisser, wéi enger Apple Watch oder engem RTL-Bluetooth-Speaker.

De Jean-Marc Sturm an d’Claudia Kollwelter aus der RTL-Radio-Redaktioun hunn de Spëtzekandidaten aus dem Osten op den Zant gefillt. An engem oppenen Debat gouf iwwer déi verschidde Punkten aus de Partei-Programmer diskutéiert, wat fir eng animéiert politesch Ronn gesuergt huet.



D’Invitéë vun dëser Table ronde waren: Carole Dieschbourg (déi gréng), Lex Delles (DP), Adela Fuentes (déi Lénk), Françoise Hetto-Gaasch (CSV), Roby Mehlen (ADR) an Nicolas Schmit (LSAP).







