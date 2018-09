Um Programm : Table ronde, Diskussiounen, Animatioun, Musek, gutt Stëmmung & en RTL-Gewënnpill.



De Programm zu Dikrech

10:00 – 12:00 Auer: RTL Weekend - Live um Terrain mam Christiane Kremer a Mike Fandel



Kultur, Sport, Lifestyle an Invitéen: déi labber Talk-Ronn vum Weekend trëfft sech dëse Samschdeg um Terrain an diskutéiert iwwert déi verschiddenst Themen. Gutt Stëmmung a vill Freed versprécht och eist RTL-Gewënnspill mat flotte Präisser, wéi eng Apple Watch oder en RTL-Bluetooth-Speaker.



12:00 – 13:00 Auer: Background am Gespréich, Spezial “Walen 2018” mam Carine Lemmer a Nadine Gautier



Dëse Samschdeg fillen d‘Carine Lemmer an d‘Nadine Gautier aus der RTL-Radio-Redaktioun de Spëtzekandidaten aus dem Norden op den Zant, diskutéieren am offenen Debat iwwert déi verschidde Punkten aus de Partei-Programmer a suergen fir eng animéiert politesch Ronn.



D’Invitéë vun dëser Table ronde sinn: Jeff Engelen (ADR), Marc Hansen (DP), Martine Hansen (CSV), Karin Meyer (déi Lénk), Romain Schneider (LSAP) a Claude Turmes (déi gréng).







Déi nächst Rendez-vouse vun der RTL-Wal-Tournée 2018



29. September | Zentrum, "Knuedler" (Place Guillaume), Stad Lëtzebuerg

6. Oktober | Süden, "Am Duerf", Diddeleng



Um Walsonndeg, de 14. Oktober si mir op RTL Télé Lëtzebuerg, RTL Radio Lëtzebuerg an RTL.lu de ganzen Dag fir Iech um Dill an halen Iech iwwer all wichteg Evolutioun am land um Lafenden.



D'RTL Wal-Tournée am Replay

De 15. September ware mer op der Maartplaz zu Iechternach. Do hu matdiskutéiert: Carole Dieschbourg (déi gréng), Lex Delles (DP), Adela Fuentes (déi Lénk), Françoise Hetto-Gaasch (CSV), Roby Mehlen (ADR) an Nicolas Schmit (LSAP).



RTL.lu: D'Wal-Tournée am Osten.