Wuesstem, Identitéit, Lëtzebuerger Sprooch, Mobilitéit, Sozialen Zesummenhalt: wéi eng Theme sinn de Leit wierklech wichteg? Wat behalen d'Bierger no 5 Woche Walkampf iwwerhaapt zeréck? Huet d'Campagne d'Leit wierklech fir déi eng oder aner Partei iwwerzeegt? An wat ass decisiv fir de Vott?

An eiser Emissioun „Background am Gespréich“ gi mir mat 4 Leit, déi a ganz verschiddene Beräicher schaffen a verschidden Interessien hunn, op dës Froen an.

