"Dir wollt se - lo hutt der se" - sou kann een d'Walresultat vun de Gréngen, trei hirem Motto an der Campagne ëmschreiwen, nodeem 3 Deputéierte-Setz fir dës Partei bäi komm sinn.Der Suite vun der Dräierkoalitioun soll näischt méi am Wee stoen: Verhandlungsleader vun Déi Gréng ass de Felix Braz, deen am Süde säi Score ëm iwwer 5300 Stëmmen ka verbesseren.Mam aktuellen Justizminister schwätze mer am Background e Samschdeg iwwert den héijen Usproch, deen op deene Grénge läit an iwwert dat wat elo muss geliwwert ginn, fir net séier u Credibilitéit ze verléieren.Den 52 Joer alen Minetter ass elo gefuerdert a wäert erklären, firwat de Koalitiounsaccord kloer eng gréng Handschrëft muss droen.De Felix Braz ass eisen Invité an der éischter Background-Emissioun no de Walen - an dat nëmmen e puer Deeg éier d'Verhandlungen tëscht Blo-Rout-Gréng sou richteg ufänken.