D'Dräier-Koalitioun schafft un hirer eegener Suitte. Fir d'DP mat um Verhandlungsdësch sëtzt de Lex Delles. De Munnerefer Député-Maire krut op Walsonndeg am Osten ronn duebel esouvill Stëmmen, ewéi déi leschte Kéier.



Am Background froe mer de Lex Delles no senger Analyse vum Walresultat, wat fir hie bei de Koalitiounsverhandlunge déi blo Linne sinn an ob den 33 Joer jonke liberale Politiker perséinlech Ambitiounen huet, wat eventuell Posten ugeet.



