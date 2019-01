Wéi wëll den zoustännege Ministère d’Leit dozou kréien, een Elektroauto ze kafen? Ass den Diesel nach ëmmer ze verdamen? Wéi wëll Lëtzebuerg seng Energiepolitik optimiséieren? Wéi gesäit et mam energetesche Bauen aus? Mam Claude Turmes kucke mir awer och op seng politesch Karriär. Bal 20 Joer laang souz hien am Europaparlament, ier e Mëtt vum leschte Joer op Lëtzebuerg zeréckkoum. Zanter Enn zejoert ass de Claude Turmes fir d’Ressorte Landesplanung an Energie responsabel. De grénge Politiker ass e Samschden Invité an der Emissioun Background am Gespréich.



