Mam Corinne Cahen schwätze mir iwwert hir Ressorten: Famill, Integratioun a Grousregioun.

Sujet ass natierlech och d'Parteielandschaft heiheem mam Stéchwuert Erneierung an déi nei Sozialoder vun de Liberalen.

Background am Gespréich mat der DP-Presidentin wéi ëmmer e Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer hei um Radio, op rtl.lu an op eiser App.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.