De Steve Heiliger ass e Samschdeg Invité an der Emissioun Background am Gespréich. Mam Generalsekretär vun der Staatsbeamtegewerkschaft CGFP schwätze mer ënnert anerem iwwert den Image vun der Fonction publique an där hir Defie fir d'Zukunft. Background am Gespréich héiert Dir wéi gewinnt tëscht 12 an eng hei op RTL Radio Lëtzebuerg.