Et war een historesche Moment fir Lëtzebuerg, wéi virun engem décke Joer Trennung vu Kierch a Staat Realitéit gouf. Seele gouf virdrun iwwer eng Reform esou vill an esou kontrovers diskutéiert, awer och gestridden.Wéi eng Erfarungen huet d'kathoulesch Kierch an deem Joer gemaach, ënnert anerem mam neie Kierchefong? Eng Äntwert dorobber gëtt et dëse Samschdeg vum Generalvikar Leo Wagener.Mir schwätze mat eisem Invité awer och iwwer déi weider Ausriichtung vun der kathoulescher Kierch a wéi eng Roll si um Niveau vum soziale Wunnengsbau spillt.Background am Gespréich mam Generalvikar Leo Wagener dëse Samschdeg vun 12 bis 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an op RTL.lu.