Ass et e brutalen Hobby oder gelieften Natur- an Aarteschutz?

D'Juegd ass e Sujet, deen d'Gemidder ëmmer erëm un d'Kache bréngt. Fir déi Eng dréit se zu enger ökologesch néideger Balance an der Natur bei, fir déi Aner ass et puer Barbarei. Mir diskutéieren driwwer dëse Samschdeg tëschent 12 an eng an der Emissioun Background.

Invitéiert sinn de Vizepresident vun der Jeeërfederatioun, de Marc Reiter an den Déiererechtler Armand Clesse.