Vum 1. Mäerz 2020 u gëtt den ëffentlechen Transport gratis. De François Bausch ass dëse Samschdeg eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich, fir ënner anerem doriwwer ze diskutéieren. Firwat esou séier? Léist dës Mesure de Verkéiersproblem hei am Land wierklech a wat erwaart eis nach a puncto ëffentlech Aarbechten?

Vum grénge Minister fir Verdeedegung an bannenzegt Sécherheet wëlle mer awer och wëssen, wéi et an de Police-internen Affäre ronderëm Lausduer a Bouneweg steet?

Background am Gespréich wéi gewinnt e Samschdeg tëscht 12 an 13 Auer live um Radio, op RTL.lu oder op eiser App.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.